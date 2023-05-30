شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور عدد تراخيص العمل للأجانب بالقطاع الخاص منذ 2018.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2022، تطور عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري خلال تلك الفترة.

وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل سجل 14 ألف و777 أجنبي عام 2018، وارتفع عام 2019 ليسجل 14 ألف و950 أجنبي.



تطور عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل بالقطاع الخاص

وأضافت البيانات، أن عدد التراخيص الصادر للعاملين الأجانب انخفض إلى 11 ألف و404 أجنبي عام 2020، ثم بلغ 11 ألف و798 أجنبي عام 2021، وأخيرا بلغ عددهم 13 ألف و331 أجنبي عام 2022.

وإجمالا بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 13331 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2022 مقابــل 11718 أجنبي عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.8%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 6286 أجنبي بنسبة 47.2% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبي بنسبة 52.8% عام 2022.