شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. أين يعمل الأجانب الحاصلون على تصاريح عمل فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت أنشطة الفنون والإبداع والتسلية على النصيب الأكبر من عدد تراخيص العمل التي صدرت لصالح العاملين الأجانب في مصر عام 2021 بالقطاع الخاص والاستثماري.

ويشير التوزيع النسبي لتراخيص العمل التي صدرت لصالح العاملين الأجانب بالإنفو جراف إلى ما يلي:

3066 أجنبيا يعملون بأنشطة الفنون والإبداع والتسلية بنسبة 23% من الإجمالي.

2880 أجنبيا يعملون بالصناعات التحويلية بنسبة 21.6% من الإجمالي.

1653 أجنبيا يعملون بنشاط التعليم.

1605 أجانب يعملون بنشاط خدمات الغذاء والإقامة.

1003 أجانب يعملون بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

935 أجنبيا يعملون بأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري.



الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل وفقا للنشاط الأقتصادى

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 6286 أجنبي بنسبة 47.2% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبي بنسبة 52.8% عام 2022، ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022 حيث بلغ 4762 أجنبي بنسبة 35.7%، يليها الدول الأوربية بعدد 4054 أجنبي بنسبة 30.4٪‏، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2755 أجنبي بنسبة 20.7٪ ثم الدول الامريكية بعدد 992 اجنبي بنسبة 7.4%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 585 أجنبي بنسبة 4.4٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 96 أجنبي بنسبة 0.7٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022.