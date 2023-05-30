شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات المرخصة خلال أبريل 2023 من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر"مارس - 2023 " قد أوردت في تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها قد سجلت حوالي 20370 مركبة زيرو بمعدل نمو متزايد على عكس المتوقع مقارنة بتقرير شهر فبراير الماضى والذي سجل عدد المركبات "زيرو" تم التأمين عليها وترخيصها بواقع 17061 سيارة.

كما أكد التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية سجلت 1591مركبة موديل 2020 ، و3186 مركبة موديل 2021 و8632 مركبة موديل2022 و6961 مركبة .

بينما كانت أرقام موديلات المركبات "الزيرو" في شهر فبرايرحوالي 1564مركبة موديل 2020 ، و3145 مركبة موديل 2021 ، و7799 مركبة موديل 2022 ، و4551 مركبة موديل 2023 .