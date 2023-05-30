شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1051 مشروعا فى قطاع التعليم خلال خطة العام المالى الجديد 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى الجديد 23/2024، تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكدت الخطة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

وتحظى مشروعات التعليم على الأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1051 مشروعا، وأن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.

وتتضمن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.