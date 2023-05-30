شكرا لقرائتكم خبر عن 2337 مركبة كهربائية تم ترخيصها من يوليو 2021 وحتى أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 1يوليو 2021 وحتى 30 أبريل 2023 بلغ 2337 مركبة متنوعة .

وأوضح التقرير أن "السيارات الكهربائية" الملاكي بلغت 1692 سيارة، وهذا يعنى أن عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى هذا الشهر إبريل 2023 مقارنة بشهر مارس الماضي بلغت 65 سيارة جديدة.

واحتلت ماركة "فولكس فاجن" المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى، حيث إحتلت المرتبة الأولى ماركة "أى دى 4" والتي بلغت 182سيارة، وماركة "وأى دى 4 اكس" بـ 145سيارة، ثم ماركة "جولف" 128سيارة، وماركة "اى دى 4 كروس" بـ 126 سيارة .