شكرا لقرائتكم خبر عن 327 مليار جنيه قيمة عمليات التشييد والبناء بالقطاع الخاص 2021..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، وعلى رأسها ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص، إلى 327.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8%.

وعزت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع هذا المؤشر إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.



قيمة ما تم تنفيذه من مبانى وطرق

وتشير بيانات الجهاز بالإنفو جراف أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المباني السكـنية 108.4 مليـار جنيه عام 2021 مقابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45.9٪.

بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9 مليار جنيه عام 2021 مقابل 15.7 مليار جنيه عام 2020 بنسـبة زيادة قدرها 52.6٪.

بلغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من أعمال بترولية متنوعة 44 مليار جنيـه عام 2021، مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة بلغت 0.8٪.

بلغ إجمالي قيمـة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عـام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32.2٪.

بلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6 مليـار جـنـيـه عام 2021 مقابل 16.7 مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة بلغت 35.4٪.

بلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.