سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، وفقا لمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الكويت الوطني سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

ويتيح البنك المصري الخليجي سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك البركة ببداية التعاملات إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ووصلت مستويات شراء وبيع الدولار داخل فروع بنك مصر إلى مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنك الأهلى المصرى وصول سعر الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك كريدى اجريكول على شبكة الانترنت: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.احل

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

أظهرت التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصول سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار اليوم: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.