شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نحرص على تقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بالإيصال الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أن تنظيم هذه الورش يآتي للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة كما أنه يهدف إلى المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة .

وطالب مختار توفيق ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار مختار توفيق إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني الاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأضاف أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

وقال مختار توفيق إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الاستفسارات علي الإيميل التالي [email protected]