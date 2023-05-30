شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 180 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمرحلتين الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في العام المالي 2024/23 ، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، أشارت السعيد إلى أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 2024/23 ، موضحة ان حجم الاستثمارات خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها إنشاء ، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.

وسلطت السعيد الضوء على أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث تم انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 149 مشروع صرف صحي مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحي، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه في 329 قرية، إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبري ري، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد.

وأضافت السعيد أن مُنفذات المرحلة الأولى تضمنت أيضا انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومي، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصل، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 سوق 9 موقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" أشارت السعيد إلى أنها تستهدف 52 مركز، 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، موضحة أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، تنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسيةباعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري