شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023.





إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومطاحن مصر الوسطى، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.





البورصة تربح 19 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 7.67%، واستحوذت المؤسسات على 27.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 205.4 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، 209.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 376.2 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 41.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.29%.

- مطاحن ومحابز الإسكندرية بسعر إغلاق 17.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.20%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 17.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب بسعر إغلاق 1.617 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 22.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.

- القاهرة للزيوت والصابون القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.192 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.03%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 33.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.