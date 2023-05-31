الاقتصاد

التجارة العالمية: نمو صادرات دول الشرق الأوسط بنسبة 4.7% عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير منظمة التجارة العالمية عن توقعاتها لمعدلات نمو صادرات دول العالم العام الجارى والعام المقبل ، حيث أوضحت ان منطقة الشرق الأوسط ستكون من اعلى مناطق العالم نموا فى الصادرات بنسبة 4.7%.

 

أضافت التقارير ان نمو منطقة أمريكا الشمالية سيكون في حدود 3.1% فيما ستنمو صادرات أوروبا بنحو 2% وافريقيا بنحو 1.4% .

كما ستنمو صادرات اسيا بنحو 4.7% خلال عام 2024 ، وامريكا الجنوبية بنسبة 0.6%.

 

وذكر التقرير أنه من حيث الواردات فان أمريكا الشمالية ستزيد وارداتها بنسبة 1.4%، والجنوبية ستزيد ب 2.3% وأوروبا ستزيد ب 1.8% فيما ستزيد افريقيا بنسبة 5.5%، وستزيد اسيا بنسبية 5.2% وسيزيد الشرق الأوسط بنحو 4.3%.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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