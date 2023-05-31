شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتراجع لـ3 ملايين و328 ألف طن فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى نحو 3 ملايين و328 ألف طن في شهر فبراير الماضي، بينما كان نحو 3 ملايين و481 ألف طن في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 153 ألف طن.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى صاحبه تراجع في الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 3 ملايين و606 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و878 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 272 ألف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى مع بداية العام الجارى 2023، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى حجم الاستهلاك سجل نحو 3 ملايين و710.5 ألف طن فى شهر يناير الماضى "مبدئى" متراجعة من 3 ملايين و876 ألف طن فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 165.5 ألف طن.

وفى المقابل أوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن إنتاج الغاز الطبيعى سجل 4 ملايين و117 ألف طن فى شهر يناير الماضى، مقابل 4 ملايين و434 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ حجمه 317 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2 مليون و511 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل مليونى و470 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغ حجمها نحو 41 ألف طن.