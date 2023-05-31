شكرا لقرائتكم خبر عن 203 مليون برميل احتياطى.. كل ما تريد معرفته عن إنتاج بتروجلف بخليج الزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توسعات حقل شمال جيسوم الشمالى فى منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية ، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- شهدت تطوراً وزيادة فى الإنتاج والاحتياطى ، حيث قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً.

2- زيادة الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 مليون برميل خلال النصف الأول للعام الحالى 2023 .

3- التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاح تأتى كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة فى زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج ، من خلال الاستغلال الأمثل لما يتوافر التسهيلات القائمة أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولى القائمة فى ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة .

4- بعد اكتشاف خزان الحقل تم حفر بئر تقييمى بنجاح من المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبى للخزان وتم الإسراع فى الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة.

5- كما تم حفر بئرين تقيميين آخرين من خلال المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي لخزان رمال النخل وتم الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة وتم وضعهما علي الإنتاج بمعدل إنتاج يومى 7800 برميل يومياً .

6- تم ترسية الأعمال المتكاملة لتسهيلات إنتاج الحقل على شركة خدمات البترول البحرية PMS ، وشملت منصة بحرية لاستيعاب 5 آبار و2 خط بحرى بقطر 10 بوصة وطول5ر5 كم لربط شمال جيسوم الشمالى والمحطة جيسوم ستار ووحدة إنتاج بحرية متنقلة وفى نهاية ديسمبر 2022 تم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل كما هو مخطط له .

7- من يناير 2023 إلى أبريل 2023 تم ربط ثلاثة آبار على التسهيلات الجديدة وبدء الإنتاج ومن ثم تحقيق زيادة فى الإنتاج والاحتياطى، كما عرض رئيس الشركة خطط تنمية الحقل وزيادة إنتاج المنطقة.