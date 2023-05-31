سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31-5-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023، وفقا لشاشات التداولات والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري ببداية التعاملات الصباحية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

جاء سعر الدولار بفروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات بفروع بنك كريدي أجريكول على مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه داخل فروع بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

كما وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.