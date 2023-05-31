شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير المرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( المرحلة الفرعية الثانية ) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والذي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يونيو 2023 ، وذلك يوم الأربعاء من كل اسبوع حتى تاريخ الإلزام ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأوضح " مختار توفيق " أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية ( المرحلة الفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ، موضحًا أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥ ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .

وأشار "مختار توفيق " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية).

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.