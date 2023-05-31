تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع بنحو 1.1 دولار بنسبة 0.06% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.