شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 260 جنيها خلال مايو 2023 والجرام يخسر 11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا بقيمة 260 جنيها خلال مايو 2023 حيث هبط سعر الجرام من 2600 جنيه إلي مستوي 2340 جنيها بتراجع نسبته 11.11% خلال شهر مايو 2033، علي خلفية هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المصري والسماح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.

وشهدت جلسة تداول الذهب في مصر تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية، لينعكس هذا على أداء أسواق الذهب المحلية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه، بحسب جولد بيليون.

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

ومن جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ويعتبر الذهب ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار إلى معدلات قياسية.