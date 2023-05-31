- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات) والان مع تفاصيل الخبر
فبناء على إخبارية سرية مفادها إعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقه داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين .
وتم تشكيل لجنه جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني مدير إدارة التحريات وطارق حسن مدبر اداره المكافحة وراني أحمد مدير إدارة الفحص وجمال حسني مأمور الحركة ومصطفى حموده ووليد الزند وشريف العجمي بمكافحه التهرب الجمركي فتبين وجود 5070 نصل معدنى (كتر) أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع .
وقرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز