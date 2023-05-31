شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (إلتزام) برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامه للوارد بجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات) بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار السيد وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مفادها إعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقه داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين .

وتم تشكيل لجنه جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني مدير إدارة التحريات وطارق حسن مدبر اداره المكافحة وراني أحمد مدير إدارة الفحص وجمال حسني مأمور الحركة ومصطفى حموده ووليد الزند وشريف العجمي بمكافحه التهرب الجمركي فتبين وجود 5070 نصل معدنى (كتر) أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع .

وقرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .