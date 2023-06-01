شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض كيلو الفراخ لـ 70 جنيها مقابل 80 جنيها مطلع مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الجيزة، أن سوق الدواجن شهد انضباط في عملية التسعير مع زيادة المعروض من الأعلاف وحدوث تراجعات في سعر الأعلاف بأكثر من ألفين جنيه في الطن الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هبوط أسعار الأعلاف انعكست على أسعار الدواجن التي هبطت إلى 70 جنيها للمستهلك مقابل 80 جنيها مطلع شهر مايو 2023.

وأشار سامح السيد في تصريحات خاصة، إلى أن سعر الكيلو الأبيض تسليم أرض المزرعة تراوح بين 62 و 63 جنيها في حيت سعر الساسو 73 جنيها والكتكوت الأبيض 8 جنيهات والكتكوت الساسو 11 جنيها والأمهات البيضاء 56 جنيها.

وفي سياق آخر ، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة الأبيض 95 جنيها تسليم المزرعة والبيض البلدي 117 جنيها وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.