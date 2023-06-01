شكرا لقرائتكم خبر عن مباني إدريس تطلق أولى مشروعاتها السياحية فى الساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجاح الكبير الذي حققته شركة مباني إدريس طوال أكثر من 20 عاما في تطوير عدد كبير من المشروعات العقارية حازت بهم على ثقة عملائها في القاهرة والمحافظات جعل الشركة تفكر بجدية في تدشين مشروع " كون " وهو مشروع سياحي ترفيهي كبير في الساحل الشمالي استكمالا لسلسلة النجاحات المتتالية للشركة، حيث بلغت محفظة مشروعات الشركة 13 مشروعا ما بين سكني وتجاري وإداري وطبي وصناعي. وتستهدف الشركة مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات تتعدي 8 مليارات جنيه.

في البداية يقول المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس أن الشركة تبحث دائما عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج عقاري جيد ومتميز لكسب ثقة العميل لأننا نؤمن بأن جودة المنتج هي أفضل دعاية للشركة حيث تعتمد الشركة على الابتكار والخبرات وتهتم بكافة التفاصيل من أجل أن يكون منتجنا العقاري عالي الجودة لتحقيق كافة رغبات العملاء، ومن هذا المنطلق نطلق خلال أيام مشروع "كون" بالساحل الشمالي الغربي، وهو أحدث مشروعات شركة مباني إدريس، ويعتبر خطوة جديدة نحو اتجاه الشركة لتحقيق رؤيتها الأساسية لخلق مجتمعات مستدامة وذكية وامداد السوق العقاري المحلي بنموذج عقاري سياحي ترفيهي مختلف وذو قيمة عالية الجودة، نراعي فيه ما تقوم به الحكومة حاليا من تطوير لمنطقة الساحل الشمالى لتظهر بشكل متناسق وتنموي ومتكامل يتماشى مع رؤية مصر 2052 ، حيث نعتبره انطلاقة جديدة للشركة في عمل المشروعات السياحية المتكاملة بعد النجاحات التي حققناها في قطاع المشروعات السكنية والتجارية.

وأضاف المهندس محمد إدريس أن مشروع " كون " سيكون إضافة كبيرة، خاصة وأن المشروع يقع فى الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي برأس الحكمة وهي منطقة استراتيجية متميزة وضعنا فيه خبراتنا المتعددة وركزنا فيه على كافة التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة من أجل تحقيق رغبات العملاء وراعينا فى التصميم أن يكون المشروع الجديد مختلف تماماً عن الموجود فى السوق المصري، خاصة وأن كل الوحدات تري المياه سواء كانت بحيرات صناعية أو مياه البحر بجانب أن النسبة البنائية للمشروع 15% من المساحة الكلية والباقي ما بين لاجونز ولاند سكيب، وخدمات.

وأهم ما يميز المشروع أنه يقع علي أفضل خليج وأجمل شواطئ المنطقة، تضمن به الشركة لعملائها حياة راقية متكاملة تجمع ما بين الرفاهية المطلقة والمناظر الخلابة، من المخطط بدء الإنشاءات في الربع الرابع من عام 2023، وتسليمات المرحلة الأولي خلال 4 سنوات وهو عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس وشاليهات ودوبليكس ووحدات مستقلة صممت جميعها بطريقة متفردة تجعل من المشروع أيقونة الساحل الشمالي ، ويعتبر مشروع "كون" تحفة معمارية تجمع جمال البحر ومختلف المسطحات المائية الطبيعي منها و الصناعي مع تصميم متطور في وجهة عصرية وحديثة نرسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة.

ويقول المهندس محمد إدريس، أن الشركة لديها محفظة مشروعات متنوعة ومتميزة منها مشروعات سكنية تم تسليمها وتشمل بالم جاردنز حدائق النخيل على طريق القاهرة – الإسكندرية، وسلسلة مشروعات جرين " جرين 1 – جرين 2 – جرين 3 – جرين 4 – جرين 5 " في مدينة 6 أكتوبر، وكمبوند المنصورية وهي مشروعات قائمة تم تسليمها، هذا بالإضافة إلي المشروعات السكنية الجديدة تحت الإنشاء وتتمثل في كمبوند جرين 6 بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر تصل عدد الوحدات فيه 370 وحدة بأجمالي استثمارات تصل لحوالي 850 مليون جنية، وستبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولي 2024، ومشروع أصايله يقع في قلب مدينة أسيوط الجديدة مقام على مساحة 31 فدان وهو عبارة عن 133 وحدة بنماذج مختلفة وسيتم تسليم 66 وحدة خلال سنة 2023 .

واستكمل المهندس محمد إدريس أيضا تمتلك الشركة مشروعات تجارية منها ذا بلوك وهو مشروع تجاري واداري بجوار مشروع جرين 4 السكني ويقام على مساحة 1000 متر، ومشروع “Central Avenue” التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة يضم 60 وحدة ما بين مكاتب إدارية وعيادات طبية ووحدات تجارية بمساحات متنوعة وسيتم تسليم الوحدات فيه في 2024.

ومشروعات طبية منها مجمع رفيدة الطبي يتكون من مبنى للعيادات يضم ٤٢ عيادة، ومبنى دار العيون و مستشفى المرأة والطفل ومشروعات صناعية متمثلة في المصرية للتخزين مجمع مخازن بالكيلو ٢٦، ويشمل المشروع 30 فدان مبنى مخازن (هنجر معدني) و بالاضافة الى مبنى إداري.

نجحت مباني ادريس في تحقيق رؤيتها في بناء كمباوندات سابقة لعصرها وتزيد قيمتها مع مرور الأعوام، بل أصبحت تلك المشروعات هي الاختيار الأول للعملاء خاصة فى ظل ما تملكه الشركة من كفاءة استثنائية في الإدارة والتشغيل، بجانب قدراتها الفائقة على تنفيذ عمليات الصيانة الدورية التي تحفظ قيمة العقار، لتصبح مشروعات مباني إدريس الخيار الأول للعملاء الراغبين في الخصوصية والمعيشة في أفضل مكان للحياة الراقية، والاختيار الأمثل للاستثمار على مدار 20 عاما.