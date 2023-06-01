سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 1-6-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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