شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 769 مليون دولار أمريكى فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت عملية الطرح فى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام حيث تم تغطيته بحوالى 163 مرة وبقيمة إجمالية بلغت 125 مليار دولار أمريكي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح فى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبو ظبى الوطنية "أدنوك" فى مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة، وذلك بقيمة 769 مليون دولار أمريكى فى سوق أبو ظبى المالى (ADX). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالى رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم، وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتى للسهم، وبلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار، وقد نجحت عملية الطرح فى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية 125 مليار دولار أمريكي، ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالى 163 مرة، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات فى الإمارات. وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.

وفى هذا السياق، أعرب محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبو ظبى الوطنية "أدنوك" الرائدة فى مجال حلول الطاقة عبر إتمام الطرح العام الأولى لشركة أدنوك للإمداد والخدمات والذى يعد ثانى طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك وثانى أكبر صفقة إدراج فى الشرق الأوسط منذ بداية العام. وأكد فهمى على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى وهو ما انعكس فى ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكى خلال الربع الأول من عام 2023، استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات. وأشار فهمى إلى أن هذه الصفقة تأتى عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجى خلال العام الجاري، حيث نجحت فى إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، فضلًا عن نجاحها فى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» فى بورصة مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «الأنصارى للخدمات المالية» فى سوق دبى المالي، وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التى تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد فى المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

يُذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات هى شركة عالمية رائدة فى مجال الخدمات اللوجستية البحرية فى مجال الطاقة والذراع اللوجستى الحيوى لشركة بترول أبو ظبى الوطنية "أدنوك"، حيث تقوم بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية بمختلف قطاعات أدنوك. وتعد الشركة من كبرى مزودى خدمات اللوجستية المتكاملة فى قطاع الطاقة، حيث تقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية، وهى الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم فى أكثر من 50 دولة.

وتدير وحدة أعمال الشحن التابعة للشركة واحدة من أكبر أساطيل الشحن المتنوعة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتى تضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة. وتستند الاستراتيجية المستقبلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى استراتيجية النمو العالمية التى تتبناها مجموعة أدنوك، كما تخطط لتسريع أهدافها لتنمية طاقتها الإنتاجية والمعالجة، والتوسعات الدولية، والحلول منخفضة الكربون.

ويمثل هذا الطرح رابع صفقات الطرح الأولى التى قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهى امتداد للعديد من الصفقات البارزة التى نجحت المجموعة فى إتمامها فى الأسواق الخليجية. وخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة فى تقديم خدماته الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم وهو الأول من نوعه بين سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) فى صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تقديم صفقة الطرح الأولى لمجموعة «تعليم» بقيمة 204 مليون دولار أمريكي، والطرح العام لأسهم شركة «سالك» بقيمة مليار دولار بسوق دبى المالى (DFM). وفى أبو ظبي، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولى لأسهم شركة «بروج» للكيماويات فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وفى السعودية، قدمت المجموعة المالية هيرميس خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولى لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» فى السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 400 مليون دولار. وفى الكويت، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «على الغانم وأولاده» للسيارات بقيمة 323 مليون دولار قبل الاكتتاب العام فى بورصة الكويت.