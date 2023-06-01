سعر الذهب الآن في مصر

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2340 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية، وفق مستجدات سوق الذهب في مصر واخر تطورات التداول عالميا

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1955 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1965 دولار للأونصة، تعافي أسعار الذهب أمس جاء في ظل قوة منطقة الدعم التي اصطدم بها عند المستوى 1930 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تراجع مؤشر الدولار بسبب التصحيح السلبي بعد تسجيله أعلى مستوى في شهرين ونصف الأمر الذي سمح للذهب بالارتفاع وكسر حاجز 1950 دولار.

و عاد الدولار الأمريكي إلى الارتفاع من جديد مع بداية الجلسة اليوم وتحرك مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ شهرين ونصف عند 104.53 هذا التعافي يجبر الذهب على الحد من مكاسبه التي شهدها أمس، خاصة أن الأسواق تنتظر التصويت في الكونجرس الأمريكي على صفقة رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي.