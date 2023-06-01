شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.