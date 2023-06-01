شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثنائية ولقاءات مكثفة لمسؤلى اقتصادية قناة السويس بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جولة وفد الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، في ختامها بهونج كونج، اجتماعات ولقاءات بكيانات رسمية وشركات عاملة في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار استمرار جهود المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة أمام المستثمرين والشركاء من مجتمع الأعمال الصيني في القطاعات الاستثمارية التي تستهدف المنطقة توطينها ضمن خطتها الاستراتيجية.

وشملت اجتماعات الوفد في ختام جولته لقاء وفد المنطقة بمسؤولي صندوق الثروة السيادية الصيني بهونج كونج CIC International (Hong Kong)، بحضور لو جينوو، الرئيس التنفيذي للصندوق، والذي يعمل على الاستثمار الخارجي في الأصول والأسهم والسندات، وذلك في قطاعات العقارات والبنية التحتية والسلع والموارد والزراعة، وغيرها، فيما التقى الوفد بمسؤولي (الشركة القابضة التابعة لبنك التعمير الصيني CCB International (Holdings) Limited)، والتي تعمل في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية الشاملة، حيث تسعى المنطقة الاقتصادية للاستفادة من خدمات الشراكة مع الصندوق والمؤسسات المالية الصينية والتشاور معها في تقديم الخدمات المالية لمستثمريها، ومدى إمكانية تمويل المؤسسة لبعض المشروعات الصينية بالمنطقة.

كما التقى وفد المنطقة ومجموعة (هاتشسون) الصينية والتي وقعت مؤخراً اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، بطول 1,2 كم للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بطول 1,4 كم وذلك بحضور إريك يب، مدير عام بموانئ هاتشسون، وفنسنت يوان، مدير عام هاتشسون للخدمات اللوجستية، وتطرق الحديث إلى العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الخدمات اللوجستية التي تسعى الهيئة لتقديمها بموانيها وفق المعايير العالمية.

وفي ذات السياق شارك وفد الهيئة باجتماع مع شركة Orient Overseas Container Line (OOCL)، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال النقل واللوجستيات، التي تقدم الخدمات اللوجستية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتغطى أنشطتها مناطق أوروبا، وأفريقيا، وأمريكا، وأستراليا، وآسيا، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة بموانئ المنطقة الاقتصادية، ويعد الخط الملاحي OOCL أحد أقطاب تحالف Ocean alliance والذي يضم COSCO , Evergreen, CMA .

كما عقد وفد المنطقة الاقتصادية اجتماعا مع غرفة التجارة الصينية CGCC بحضور جوناثان تشوي، رئيس الغرفة، وهي واحدة من أكبر وأقدم غرف التجارة في هونج كونج، وتضم نحو 6000 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية مختلفة، وأمام حضور استعرض وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، الفرص الاستثمارية بالمنطقة، والحوافز التي تقدمها لشركائها، وكذلك المقومات المادية من موانئ ومناطق صناعية متكاملة، وبنية تحتية ومرافق بمستويات عالمية، وناقش الجانبان سبل التعاون في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة من جانب الشركات بهونج كونج.