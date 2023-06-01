شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقاهر للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 6.73%، واستحوذت المؤسسات على 17.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، 290.1 ألف جنيه، 60.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1295 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.214 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.55%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.125 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.33%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.307 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.04%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 89.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.70%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 17.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.21%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 5.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 57.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.13%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.923 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.748 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.