بعد قرار المركزي.. سر إيقاف استخدام البطاقات مسبقة الدفع للشراء أون لاين بالدولار

الشارقة - اميمة ياسر - وجه البنك المركزي المصري، البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية خارج مصر، سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، مع اقتصار عملها محليا فقط.

وجاء القرار بوقف التعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر أو للشراء أون لاين، مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر (الدبت المرتبطة بحساب العميل) والائتمان "الكريدت كارد" خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني.

وأوضحت مصادر لموقع "مصراوي"، أن هذه التعليمات جاءت لإغلاق الباب على حدوث أي تعاملات مالية مجهولة المصدر.

وأضافت أن الكروت مسبقة الدفع يتم إصدارها دون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.

والبطاقات المدفوعة مقدما يمكن إصدارها بصورة الرقم القومي فقط من البنوك دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، أو تقديم شهادة إثبات دخل، بهدف تحفيز المجتمع على ميكنة المدفوعات.