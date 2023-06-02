شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.87% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 671.7 مليار جنيه إلى 692.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215 مليار جنيه إلى 225.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 886.7 مليار جنيه إلى 917.5 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 19.6%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.708 مليار ورقة منفذة على 498 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.906 مليار ورقة منفذة على 358 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 94.62% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.38%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 191.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.6 مليار جنيه، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 197.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.1 مليار جنيه بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 388.9 ألف عملية.