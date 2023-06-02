شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات القابضة السياحة تتصدر الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية متنوعة ، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، سواء من خلال الشراكة أو التخارج ،وعلى رأس القطاعات المستهدفة قطاع السياحة ومشروعات القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة .

وتمتلك القابضة وشركاتها فرصا متنوعة تحرص ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة القابضة على تسويقها مع فريق عملها بقيادة عادل والى العضو المنتدب التنفيذى .

تعرف علي بعض الفرص المتاحة للقطاع الخاص حيث تضمن مشروعات الشركة القابضة للسياحة والفنادق 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، منها تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، منها مشروع ارض سافوي مدينة الاقصر، و تستهدف القابضة، إقامة مشروع سياحي فندق على مساحة 222375، وبالفعل تم إعداد دراسات لإنشاء مشروع فندقي خمس نجوم بطاقة فندقية تبلغ 265 غرفة وجناح بالإضافة إلى مركز عالمي للمؤتمرات يضم مجموعة من قاعات المؤتمرات بإجمالي سعة تبلغ 4500 فرد بجانب بعض من الخدمات الفندقية المكملة، بالإضافة إلى مول التجاري ومعرض المقتنيات وجراج سطحى.

وتصل التكلفة التقديرية 1.6 مليار جنيه بدون قيمة الأرض التى تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أيضا من بين المشروعات مشروع منتجع كارنيليا بيتش مرسى علم - البحر الأحمر، ويهدف الاستثمار علي مساحة الأرض غير المستغلة بمساحة 2,216.3 عن طريق الاستثمار بأحد المشروعات الاستثمارية الأخرى مثل الاستثمارات العقارية أو السياحية والفندقية أو الترفيهية ، أو استغلالها للتوسعات المستقبلية .