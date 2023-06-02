شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو الرحلات الروسية: زيادة الطلب على زيارة مصر بعد الحملة الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

أشار "القاضي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، فى عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسى، وأعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها فى زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها عمرو القاضي مع كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له، وشارك فى هذه اللقاءات محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية في موسكو.



لقاءات مع منظمي الرحلات الروسية

وتأتي هذة اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجة التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمى الرحلات بالسوق الروسي من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.



لقاء رئيس هيئة التنشيط السياحي مع شركات روسية

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلى اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي القادم له بمصر.



إعجاب منظمي الرحلات السياحية بالحملة الترويجية لزيارة مصر

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له