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شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مصنع جديد بشركة سامسونج لإنتاج أحدث الموبايلات فى بنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
لقاء وزير الاتصالات ومسئولوا شركة سامسونج
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات".
أكد حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرًا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتي أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمى بمصر.
وزير الاتصالات ورئيس شركة سامسونج مصر
حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.
عمرو طلعت وزير الاتصالات يتفق مع رئيس شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد
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