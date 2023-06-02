ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، حيث زاد الجرام 20 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات.

وفي بداية التعاملات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 20 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس، ليكون إجمالي الارتفاع حتى الآن 40 جنيهًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1580 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2031 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2709 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بتراجع بنسبة 0.03%، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.