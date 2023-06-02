شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يبحث مع شركة فيزا العالمية خطط زيادة الاستثمارات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc"، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وذلك على هامش منتدى مدفوعات فيزا للشرق الأوسط وإفريقيا ووسط أوروبا بهولندا.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن لقاء ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc" جاء بهدف بحث سبل مضاعفة التعاون المشترك؛ حيث تناول اللقاء مناقشة خطط شركة فيزا للتوسع في مصر خلال الفترة القادمة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة في مصر للمستثمرين.

وأضاف "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه بحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري وشركة فيزا في دعم خطط الحكومة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب بحث ومناقشة تقديم خدمات دفع مالية جديدة تتناسب مع متطلبات الشباب المصري، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التجارة الإلكترونية وتعظيم مشاركة العاملين من البريد المصري في البرامج التدريبية التي تنظمها شركة فيزا".

وتابع أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أثنى ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc"، على العلاقات القائمة بين شركة فيزا والبريد المصري، خاصة وأن البريد المصري يعد شريكا إستراتيجيا لشركة فيزا في مصر، مٌرحبا بفرص تعزيز الشراكة والوصول بها إلى آفاق جديدة.

وأضاف "مكينيرني"، أن الشركة تحرص دائما على تطوير تجارب الدفع للعملاء وتعزيز الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية للجميع، وفي كل مكان، ومصر إحدى أكبر الأسواق في المنطقة والتي تستوعب العديد من الأفكار والخدمات المبتكرة مما يدفعنا للعمل بجهد مع الشركاء المحليين مثل البريد المصري على الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تناسب السوق المحلية للمصريين.

كما عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عددا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف مع عدد من رؤساء الشركات والهيئات والبنوك المشاركة في المنتدى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الشمول المالي والتمكين الرقمي.