شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 2-6-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2360 جنيها، واتفاق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر على إقامة مصنع لشركة سامسونج، لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 فى مصرارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2360 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 2006 جنيهات، وعيار 24 سجل 2674 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18720 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 فى مصرارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2360 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 2006 جنيهات، وعيار 24 سجل 2674 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18720 جنيها.

تشهد أسعار الذهب استقرار بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوع، ويقبل الذهب على تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهرين وأول ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الهبوط، يأتي هذا مع تغير توقعات الفائدة الأمريكية والتي تشير حاليًا إلى ثبات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك.



لقاء وزير الاتصالات ومسئولوا شركة سامسونج

إنشاء مصنع جديد بشركة سامسونج لإنتاج أحدث الموبايلات في بنى سويفاستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج، لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف. إنشاء مصنع جديد بشركة سامسونج لإنتاج أحدث الموبايلات في بنى سويفاستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج، لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، خاصة في صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء في إنشائه في الربع الأخير من هذا العام، وسيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة سامسونج بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري والتي بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول في السوق المصري.



لقاء رئيس هيئة التنشيط السياحي مع شركات روسية منظمو الرحلات الروسية: زيادة الطلب على زيارة مصر بعد الحملة الترويجيةقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022. منظمو الرحلات الروسية: زيادة الطلب على زيارة مصر بعد الحملة الترويجيةقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

أشار "القاضي"، إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، فى عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسى، وأعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها فى زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.