شكرا لقرائتكم خبر عن مد العمل بقرار عدم إحالة البضائع المحتجزة للمزادات حتى 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 17 لسنة 2023، بمد العمل بقرار وزير المالية بعدم إحالة البضائع بجميع أنواعها المتواجدة بالموانئ إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها في المزادات إلا بعد العرض على الوزير بمحضر إثبات حالة، موضحًا به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها-إن وجدت- تمهيدًا لأخذ موافقة وزير المالية قبل اتخاذ أي إجراء، حتى يوم 1 يوليو عام 2023.

وكان إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة قد ارتفع لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20%.

ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.