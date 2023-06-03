شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.."التجارى الدولى" تنفذ تداولات بـ2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.9%.

وحلت شركة إي في جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.39 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.13 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.11 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.054 مليار جنيه بنسبة 5.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.031 مليار جنيه، 979.1 مليون جنيه، بنسبة 5%، 4.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.