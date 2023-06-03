شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: نتعاون مع "اليونيدو" فى إعداد خريطة التصنيع المحلى لأنظمة الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في الفترة من 1-2 يونيو في محافظة الأقصر، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين البارزين من الوزارات والهيئات والجهات الدولية المختلفة.

وخلال كلمتها الافتتاحية أشادت المديرة التنفيذية للمركز بالدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر واعتباره الحدث الأول من نوعه في مجال النمو الأخضر الشامل والذي يتماشى مع رؤية مركز تحديث الصناعة، والتي تتمثل في المساهمة في تحول المجتمع الصناعي نحو المنافسة إقليمياً ودولياً من خلال التحول للاستدامة، والانتاج الصديق للبيئة"، مدى حرص المركز على التواجد والمشاركة الفعالة كشريك رئيسي لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.

كما أشارت دعاء سليمة إلى التعاون البناء بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية وما لها من أثر ملموس في تنفيذ مخططات التنمية الصناعية المستدامة وتطوير سياسات التنمية الصناعية الشاملة بما يحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة والتي تأتي علي أولوياتها الاهتمام بالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة في عدة قطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، الصناعات الغذائيّة، والمنسوجات والجلود، الأثاث والحِرَف اليدوية.

وأشارت سليمة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ العديد من الأنشطة بالاشتراك مع إدارة المشروع منها على سبيل المثال: الترويج والتوعية بسياسات واستراتيجيات النمو الأخضر الشامل،بناء قدرات فرق العمل فيما يخص تطبيقات الاقتصاد الدائري وترشيد استهلاك الموارد وتطبيقات الإنتاج الأنظف، وإعداد كوادر فنية وطنية للمساهمة في زيادة تنافسية الشركات وتوافقها مع الاشتراطات ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية فيما يخص التنمية المستدامة.

كما أعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة قيام المركز حالياً وبدعم فني من شركة كيمونكس مصر للاستشارات، وبشراكة مشروع النمو الأخضر الشامل بإعداد خريطة طريق التصنيع المحلي لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وآلات إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وتهدف خارطة الطريق إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية عن طريق تشجيع التصنيع المحلي و تحديد الفرص الاستثمارية، وتأتي هذه المبادرة للاستفادة من خبرة مركز تحديث الصناعة في ملف تعميق التصنيع المحلي، حيث قام المركز سابقاً بتحديد 152 فرصةاستثمارية صناعية في عدد من القطاعات والفئات السلعية المختلفة التي تؤثر علي الميزان التجاري لجمهورية مصر العربية.

وأشارت سليمة إلى أهمية رواد الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة من خلال المنتجات الجديدة وغير التقليدية.

وفي ختام كلمتها وجهت المدير التنفيذي للمركز الشكر لمنظمة اليونيدو على حسن إدارة المشروع، والحكومة السويسرية على دعمها، وكذلك جميع الهيئات والمنظمات التنموية والمالية والشركات الناشئة ورواد الأعمال المشتركين بالمعرض، ومحافظة الأقصر على الاستضافة.

كما حرصت دعاء سليمة على تفقد المعرض والتعرف على منتجات الشركات المشاركة، ومناقشة أصحاب الأعمال في التحديات والفرص المتاحة وكيفية الاستفادة من الدعم الفني لمركز تحديث الصناعة، حيث شهد المعرض تواجد أكثر من 70 شركة تنوعت منتجاتهم ما بين إدارة وتدوير المخلفات، الأعلاف غير التقليدية من عدس الماء أو الاستنبات وغيرها، المنتجات الغذائية المختلفة، تدوير البلاستيك، الطاقة المتجددة وغيرها من المنتجات والخدمات المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة شريك استراتيجي لمشروع النمو والأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبتمويل من حكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)، يدعم المشروع الانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيزتغييرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والقوى العاملة، ويتم تنفيذ المشروع في محافظتي الأقصر وقنا.

ويستهدف المشروع قطاعات الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات مع التركيز بشكل خاص على تثمين استخدام المخلفات الزراعية وتطبيقات الطاقة المتجددة.