الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 15 جنيها للجرام مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1570 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2019 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2691 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.