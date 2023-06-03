شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد التخطيط القومي: الحوكمة تلعب دورا أساسياً فى تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن معهد التخطيط يلعب دورا محوريا في دعم متخذي القرار وصناع السياسات من خلال إعداد البحوث وأوراق السياسات التي تقدم حلولًا علمية وبدائل تنموية لمتخذي القرار.

وأضاف العربي،خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومى ، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. أن المعهد يحاول أن يغطي أحد القضايا التى هي محور اهتمام صانعي السياسات، والتي تمثل عادة معضلة نتيجة لتعقدها وتشابكها، الأمر الذي يتطلب إعداد بحوث ودراسات عديدة لإيجاد حلول علمية لقضايا تشغل الشأن العام.

وأشار العربى أنه منذ عام تقريبا وقع اختيار المعهد على واحدة من القضايا الهامة وهى الحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الحوكمة تلعب دورا أساسياً فى تحقيق التنمية المستدامة، وأنه مع المتغيرات المتسارعة، والأزمات المتعاقبة، لابد وأن نعيد التفكير فى العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأيقنا أن إعادة التفكير فى هذه العلاقة لا يبدأ فقط من الأسس النظرية لمفهومي الحوكمة والتنمية المستدامة، ولكن أيضا من التطبيقات العملية والتجارب الدولية، فقررنا أن يكون المؤتمر السنوي للمعهد الذي يناقش قضية الحوكمة والتنمية المستدامة مؤتمرًا دوليا لتحقيق أقصى استفادة منه”.