شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2023 حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2355 جنيها بدون إضافة مصنعية ورسوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 2355 جنيها.

عيار 18 يسجل 2018 جنيها.

عيار 24 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 18840 جنيها.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى، ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1983 دولار للأونصة، ولكن يوم أمس الجمعة شهد انخفاض في أسعار الذهب بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار دفعة واحدة ليغلق تداولات الأسبوع عند 1948 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.

على الرغم من تقلص ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا انه استطاع أن ينهي سلسلة من الهبوط في أسعار الذهب استمر لثلاثة أسابيع متتالية دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 1931 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.