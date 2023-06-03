شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تشغيل 3 مصانع غزل جديدة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سيكون على الجودة و التنافسية، مما يسهم في تسويق منتجات المصانع، بجانب أحداث التكامل بين المصنع بعضها البعض من أجل التكامل وقوة المنافسة في كافة المستويات.

‏جاء ذلك خلال تشغيل الوزير لأول ماكينة غزل بصورة تجريبية في مصنع 4 بشركة غزل المحلة وهو المصنع الذي سينتج 15 طن غزل يوميا، وسيتم افتتاح 3 مصانع جديدة خلال العام المقبل في كفر الدوار ودمياط والمحلة.

‏و‏قال الوزير إن مصانع الغزل والنسيج الجديدة سوف تستهلك ‫نصف إنتاج مصر من الأقطان طويلة التيلة سنويا ،لافتا إلى أهمية التوسع في القطن قصير التيلة.

‏وحول استيراد المعدات وماكينات المصانع قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك اعتماد مفتوحا لاستيراد كل المعدات والآلات نحو 600 مليون يورو، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها من خلال الشركات المصنعة في الخارج لتصنيع وتوريدها خلال الفترة المقبلة وفقا للجدول الزمني.

‏وأشار الوزير إلى التنسيق والتكامل مع القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من المواد الخام من الغزل والنسيج والأقمشة.

‏رافق الوزير خلال تفقد المصانع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأحمد شاكر رئيس شركة غزل المحلة.