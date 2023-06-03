شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى: انطلاق النسخة الثالثة لـ "مدينتى هاف ماراثون" ٩ يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع شركة "تراى فاكتوري"، لإطلاق الدورة الثالثة لـ"مدينتى هاف مارثون"Madinaty Half Marathon ، عقب النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى نسختيها الأولى والثانية عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على التوالي، حيث شارك فيهما أكبر عدد من المتسابقين وصل إلى نحو الف متسابق بالنسخة الأولى، وما يقرب من ١٤٠٠ متسابق بالنسخة الثانية .

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتى "مدينتى سيتى هول" أن "الهاف ماراثون" سينطلق هذا العام يوم الجمعة القادم الموافق ٩ يونيو، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، وسباق الـ 3 كيلو لتشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة وسط أجواء الطبيعة والحدائق ، حيث خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات. ويضم الهاف ماراثون هذا العام سباق جديد لمسافة ١٠ كم لهواة رياضة " السكيت " .

ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة "تراى فاكتوري" ، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد فى المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولى مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم فى بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.



انطلاق النسخة الثالثة لـ مدينتى هاف ماراثون ٩ يونيو (3)



انطلاق النسخة الثالثة لـ مدينتى هاف ماراثون ٩ يونيو (1)