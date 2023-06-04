الاقتصاد

شعبة الدواجن: استقرار أسعار كيلو الفراخ للمستهلكين

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القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو الأبيض تسليم أرض المزرعة تراوح بين 62 و 63 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلك بحوالي 70 إلى 75 جنيها في الأسواق.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سعر الساسو 73 جنيها والكتكوت الأبيض 8 جنيهات والكتكوت الساسو 11 جنيها والأمهات البيضاء 56 جنيها.

وفي سياق آخر ، ذكر رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة الأبيض 95 جنيها تسليم المزرعة والبيض البلدي 117 جنيها وكرتونة البيض الأحمر 95 جنيها في سوق الجملة، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها كسعر بيع للمستهلكين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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