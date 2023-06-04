شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة الغذاء" تنظم 69 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 18، وذلك عن الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو الجارى، والذى تضمن العديد من اللقاءات والأنشطة المختلفة على النحو التالي:

استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – المستشار جيورجي نديالكوف - رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة – وذلك يوم الاثنين الموافق 29 مايو الماضي بمقر مكتبه.

تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا خلال الفترة القادمة، لا سيما فيما يتعلق بنفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين، حيث أوضح الهوبي أن صادرات مصر من السلع الغذائية لبلغاريا في الربع الأول من العام الجاري تمثلت في ملح الطعام والذي احتل المرتبة الأولى ثم الفاصولياء الطازجة والمجمدة، أما واردات بلغاريا إلى مصر فقد جاءت زيوت عباد الشمس في المرتبة الأولى ، وأعرب الدكتور طارق الهوبي عن أمله في زيادة حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشاد المستشار جيورجي نديالكوف - رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة – باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستعرض دور منظمة سلامة الغذاء البلغارية والتي تأسست في عام 2011، مؤكدًا على رغبة بلاده في تقديم كافة

أوجه التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

كما إلتقى الهوبي إليزابيث ميلو – الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة -، ميلندا ميادور - مستشار شئون الزراعة في السفارة الأمريكية -، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الماضي.

في بداية اللقاء رحب الدكتور طارق الهوبي بالسيدة/ إليزابيث ميلو - الملحق الزراعي الجديد، متمنياً لها التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها، وأن تسهم مجهوداتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خاصة وأن السوق الأمريكي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لاستمرار تدفق حركة التبادل التجاري بين البلدين خاصة المنتجات الغذائية.

ومن جانبها أعربت إليزابيث ميلو - الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكة بالقاهرة، عن سعادتها بلقاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأشادت بدور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما إلتقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الماضي أماندا هودجز - مديرة التجارة وتمكين الأسواق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، سامي حسيني – المستشار الزراعي بالسفارة الأسترالية بالمملكة العربية السعودية-.

تناول اللقاء التعاون السابق بين البلدين في مجال سلامة الغذاء، واستعراض الجانب الأسترالي لدعم دراسة بحثية على بعض منتجات اللحوم المجمدة المستوردة للوصول إلى النتائج الأدق والأمثل والمتعلقة بفترات الصلاحية اللازمة لتخزين تلك المنتجات.

جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد السوق الأسترالي من الأسواق الهامة التي تستورد مصر منها الفول، العدس، القمح، أيضًا اللحوم والكبدة المجمدة.

وشهدت جلسة يوم الأربعاء ( الموافق 31/5/2023 ) من منتدى LYNX مناقشات بناءة للغاية بين الدكتور/ طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – وكبار الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات في مصر.

ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها خلال هذه الجلسة التفاعلية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات، وكذلك خطة رقمنة إجراءات الهيئة وتسهيلها وتقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي.

وكذا أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سلامة الأغذية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية وكذلك دور الهيئة في الرقابة على الواردات الغذائية بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الهيئة في أهمية الحوار المتواصل بين الهيئة والقطاع الخاص وهو ما يعد مفتاح تحقق أهداف استراتيجية الهيئة (2023-2026) .

وفي إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – كلًا من اللواء الدكتور إيهاب صابر - رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - والسيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات - المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - يوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، وذلك للوقوف على أولى خطوات التعاون في مجال الاستزراع السمكي من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية في هذا المجال في تعزيز صادرات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والمساعدة في فتح أسواق عالمية جديدة، وكذا مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الأسماك البحرية في القضايا ذات الصلة كل فيما يخصه.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 69 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 13 مصنعًا وجاري الإدراج بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وسجل 1 مورد لدى الهيئة، واستوفت 2 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1643 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4715 رسالة بواقع 230000 طن، تنوعت مابين 425 صنف من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 130 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر هولندا، السعودية وأندونيسيا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1155 رسالة بواقع 313924 طن، تم رفض 6 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 137 صنف من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، ألبان ومنتجاتها من 77 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا والهند.

وأعدت الإدارة العامة لشئون المعامل التقارير الفنية لعدد 1457 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 230 عينة لأغذية معدة للتصدير، 128 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 93 عينة منتجات الأغذية الخاصة و560 دراسة طلبات تظلمات.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 3 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 5 مضارب أرز.

ولا تزال إدارة التدريب بالهيئة تستكمل الدورة التدريبية الخاصة بــ " متطلبات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية "، وذلك خلال الفترة من 30 مايو – 1 يونيو الجاري لعدد 20 متدرب آخر من مفتشي الإدارة العامة للمصانع بالفروع الإقليمية للهيئة..

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 219 مخزن.

كما تم معاينة 2 موقع جديد لمخازن التغذية المدرسية بمحافظة المنوفية، ليصل إجمالي عدد المواقع التي تم معاينتها منذ يناير من العام الجاري 96 موقعًا، تم استيفاء 62 موقعًا منها يصلح لإنشاء مخازن مدرسية جديدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 13 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية والفيوم، وسجلت الإدارة عدد 2 محلب، واستوفى 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 38 محلبًا حتى الآن.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 61 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 53 شكوى، وجاري فحص 8 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 120 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن، وأصدرت 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 1 مطعم لدى الهيئة، كما استوفى 1 فندق لإشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 28 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة، واستوفت 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها بالقائمة البيضاء.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 10 زيارات رقابية، تنوعت ما بين مراكب/ سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التي تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 49 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 10 منشآت تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك في محافظة القليوبية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 12 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1296 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 164 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 8 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 86 معاينة لمحال عامة، وتم استيفاء 13 محل لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء ليصل عدد المحال المستوفاة إلى 57 محل.

وحضر مدير فرع الهيئة بمحافظة مطروح اجتماع سكرتير عام المحافظة لبحث تفعيل منظومة المحال العامة وإزالة المعوقات التي تواجه تفعيلها بالمحافظة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن مش، 150 زجاجة مشروب غازي، 500 عبوة منتجات غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 1 طن حلاوة طحينية تحتوي على مواد إضافية غير مصرح بها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتم تنفيذ عدد (18) قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية تقدر بوزن ( 5 طن )، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بشن حملات مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( أكياس شيبسي، علب كانز، فراخ وكبده مجمدة وجبن رومي )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات.