سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الأحد، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار ببنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه ببنك الشركة المصرفية العربية SAIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخِر التحديثات بالبنك.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام نظيره بالسوق المحلية بنك التجاري الدولي CIB عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وأظهرت اخر التحديثات على سعر الدولار، استقراره داخل فروع بنك البركة عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه أمام نظيره بالسوق المحلية داخل فروع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية بفروع ببنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك المصري الخليجي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام نظيره بالسوق المحلية داخل فروع بنك المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.