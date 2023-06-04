الذهب يواصل الهبوط في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مجددا، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب أمس 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.