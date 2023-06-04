شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: مشروعات الزراعة العملاقة فى سيناء تضيف لأرصدة القمح والشعير والفواكه وتوفر آلاف فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الزراعية العملاقة الجديدة التى أقيمت خلال السنوات القليلة الماضية فى سيناء وشرق العوينات والدلتا الجديدة ، أصبحت إضافة حقيقية لخريطة الزراعة المصرية ، وخاصة مشروعات سيناء التى تتميز بالزراعة على مستويين ، الزراعة على مياه الأمطار وتعطى محاصيل القمح والشعير والشوفان ، والزراعة على مياة الآبار من خلال التكنولوجيا الحديثة ووفق الدراسات العلمية المتعلقة بنسبة الملوحة المناسبة لإنتاج الفواكه الموسمية التى تشتهر بها تلك المنطقة الغالية على قلوبنا جميعا

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التقارير الرسمية المنشورة حول إنتاج مزارع سيناء من الغلال والفواكه مبشرة جدا ، وهناك جهود مشتركة من الدولة وأهالى سيناء للاستفادة القصوى من موسم الأمطار ، من خلال زراعة المساحات الشاسعة المنبسطة من الأراضى بمحاصيل الشعير والقمح والشوفان ، جنبا إلى جنب مع المزارع الحديثة المخططة وفق تكنولوجيا الرى من الآبار الجديدة ، والنتيجة تعظيم الناتج من الغلال والفواكه والخضروات ، بما يزيد كثيرا عن حاجة الاستهلاك فى تلك المناطق ، والتى أصبحت مناطق منتجة وفيها وفرة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مناطق شمال سيناء تشتهر بنوع نادر من القمح هو القمح الأسمر شديد التماسك ، وهذا العام تمت زراعته بكثافة على مياه الأمطار، وجاءت النتائج عظيمة ، كما أصبح المجتمع المحلى فى سيناء قادرا على تحويل مناطق قاحلة إلى مناطق خصبة للزراعة موسما بعد آخر بمعاونة الجهات المعنية فى الدولة التى تساعد بالبذور المناسبة وشبكات الرى والإرشادات الزراعية والإرشادات المناخية بما يعود بالنفع على هذه المنطقة التى تشهد أزهى عصور التنمية الشاملة

وتابع أيمن الجميل أن مناطق وسط وشمال سيناء تشهد إنتشار القرى والمجمعات الزراعية الثابتة ، كما تشهد التوسع المستمر فى الرقعة الزراعية وما يرتبط بها من إنتاج حيوانى وداجنى وصناعات مرتبطة ، الأمر الذى يوفر الآلاف من فرص العمل سنويا لأهالى سيناء كما يعمل على تبلور الشكل الاقتصادى والإنتاجى لوحدات الإنتاج هناك مثل شركات التصدير وشركات التسويق الزراعى ومصانع التعبئة والتغليف وخطوط النقل إلى المحافظات القريبة على طول منطقة قناة السويس، الأمر الذى يشكل قصة نجاح حقيقية للتنمية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي