شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى: الرئيس يعطى أولوية خاصة للعدالة الاجتماعية والإنصاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. فعالياته لليوم الثاني والتي بدأت بجلسة نقاشية حول "دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة".

وترأست الجلسة الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي والتي بدأت حديثها بتوجيه الشكر لإدارة المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أشرف العربي على دعوتها للحضور وقالت: "إن قضية الحياة هي قضية عدالة اجتماعية، وقد اعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية خاصة للعدالة الاجتماعية وأرسى قواعد الإنصاف، وهو ما أكد عليه دستور 2014."

كما استعرضت الوزيرة بعض النقاط الخاصة عن الجزء التمكيني للحماية الاجتماعية وليس الدعم النقدي فقط، وإبراز الجانب الإيجابي للحماية الاجتماعية بالإضافة لإتاحة الفرص لتغطية الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.