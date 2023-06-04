شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 1.1% لخام برنت 1.3% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 1.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 1.3%.

وسجلت أسعارالنفط ،76.13دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.74دولار، حيث ارتفعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة بنحو2.5%.

وبدأت السبت أعمال الاجتماع الوزاري 186 (العادي) لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر في أوبك إن الاجتماع سيعقبه اليوم الأحد الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الاستقرار في سوق النفط وأحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية وحصص الدول الأعضاء.

ولفتت المصادر إلى بحث الاجتماع مدى إمكانية إضافة تخفيضات إنتاج جديدة لمواكبة المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي في ضوء الرفع المتكرر لأسعار الفائدة الأمريكية.

يشار إلى أن تحالف أوبك + يضم 23 منتجا ويطبق منذ أبريل الماضي تخفيضات إنتاجية إضافية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.