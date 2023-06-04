الاقتصاد

وزراء "أوبك+" يبحثون الامتثال لحصص خفض إنتاج النفط الخام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء "أوبك+" يبحثون الامتثال لحصص خفض إنتاج النفط الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأس الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص .

وقالت مصادر في أوبك اليوم الأحد، إن الاجتماع بحث الامتثال لحصص خفض الإنتاج ومدى ملائمة إضافة تخفيضات إنتاج جديدة في المرحلة الراهنة ، في ظل مخاوف الركود العالمي عقب الأزمة المصرفية وبطء تعافي الطلب في الصين. 

يشار إلى أن تحالف أوبك + يضم 23 منتجا ويطبق منذ أبريل الماضي تخفيضات إنتاجية إضافية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا